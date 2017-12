DELFI VIDEO | Priit Vene: see oli ette teada, et hooaeg tuleb raske

Tänases ainsas Alexela korvpalli meistriliiga kohtumises alistas Tartu Ülikool oma koduväljakul TTÜ meeskonna 79:71. Tartlaste peatreener Priit Vene ütles raske võidu järel, et senine hooaeg pole üllatust pakkunud, sest juba suvel oli ette teada, et aasta kujuneb keeruliseks.

Küsimusele, kas senine hooaja käik on pakkunud üllatusi võrreldes sellega, mida treener ootas ja lootis, vastas Vene: "Kas nüüd üllatusi, oli ju teada, et aasta tuleb raske. Meeldiv üllatus oli see, et suutsime türklastega teha kaks head mängu. Tänane mäng on vastupidine näide. Eks selliste noortega ole see üritus selline elumerelainetel - üles ja alla. Samas, mis noored nad ikka on? 18-aastased, peavad juba mängima kõvasti."