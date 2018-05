Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Priit Vene ütles pärast finaali avamatši kaotust (95:98), et Kalev/Cramo neid millegagi üllatada ei suutnud ning mäng jättis pigem positiivse mulje.

"Lasime kolme veerandiga 80 punkti visata, see oli liiga suur. Kalev ei üllatanud meid millegagi, lihtsalt olime ise pehmed ja jäime nende mängurütmi sisse. See on negatiivne, et kaotus tuli, aga muidu ütleksin, et tänane mäng oli positiivne," kommenteeris Vene.