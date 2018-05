DELFI VIDEO | Priit Vene: Ikkagi kaitse. Täna 65, eelmine kord 63, siit see piir läheb

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond juhib Alexela meistriliiga poolfinaalseeriat Rapla Avis Utilitase vastu mängudega 2-0. Võõrsil oli Tartu parem 74:65.

"Ikkagi kaitse. Täna 65, eelmine kord 63, siit see piir läheb. Natuke nad said esimesel poolajal liiga palju, 28 või 30 oleks hea olnud. Aga noh, anname endale aru, et välismäng," selgitas võidu valemit Tartu meeskonna peatreener Priit Vene.

Kas teisipäeval, kui peetakse kolmas mäng, lõpeb seeria ära? "Meie tahame igal juhul samasugust mängu näidata," andis Vene mõista, et Tartul on kuri plaan Rapla taaskord nurka ajada. Omavahelised mängud sel hooajal Tartu kasuks 7-1.