DELFI VIDEO | Priit Vene: avapoolajal oli meie kaitse väga pehme

Alexela korvpalli meistriliigas alistas valitsev meister Tallinna Kalev/Cramo võõrsil Tartu Ülikooli 73:68.

"Avapoolajal oli meie kaitse nii pehme, et me ei pannud üldse keha vastu," sõnas Tartu peatreener Priit Vene 16-punktilise kaotusega lõppenud poolaja kohta.

Treeneri sõnul tuldi just kaitse abil mängu tagasi, kuid lõpus jäi ikkagi jõust puudu: "Kokkuvõttes oli probleem, et me ei mänginud korvi alla nii palju, kui oleks pidanud. Ja noored pole õppinud pikkadega koos mängima ega oskagi alla sööta."