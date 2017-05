DELFI VIDEO: Põneva hooaja lõpetanud Kristjan Kitsing tahaks kindlasti välismaal jätkata

Lõppenud hooaega Argentina kõrgliigas alustanud, kuid oktoobris Taani klubi Aarhusi Bakken Bearsiga liitunud Eesti korvpallikoondislane Kristjan Kitsing rääkis Delfile antud intervjuus oma põnevast aastast.

Kitsing ütles, et pärast Argentinast lahkumist ei välistanud ta ka mõne Eesti klubiga liitumist, kuid õnneks tuli taanlaste pakkumine just õigel hetkel. Eesti koondislasele meeldis Aarhusi klubis eriti võimalus mängida tugevas Meistrite liigas.

Oma vähese mänguaja kohta Taani liiga finaalis sõnas Kitsing: "See oli treeneri nägemus. Meie mänguplaan oli teistsugune, üritati mängida jõuliselt korvi alla. Tollel hetkel oli see huvitav otsus, sest olin terve hooaja rotatsioonis olnud ja see otsus tuli suhteliselt äkki. Aga treener selgitas olukorra ära."

Kitsingu sõnul pole välistatud, et ta jätkab ka uuel hooajal Taani meisterklubis Bakken Bearsis. "Treenerid jäid minuga väga rahule ja ütlesid, et hoiavad minuga kontakti. "Ei" sõna küll keegi öelnud ei ole. Eks näha ole, koondisesuvi on veel ees."

"Hetkel midagi laual ei ole, aga südames tahaks ikka välismaal jätkata," kinnitas Kitsing, kes aitab suvel Eesti koondist täie jõuga.



Vaata videointervjuud, kus Kitsing rääkis ka oma Argentina kogemusest, koondise esindamisest ja muust.