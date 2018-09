DELFI VIDEO | Pettunud Kristian Kullamäe: ootused olid kõigil suuremad

"Ootused oli kõigil suuremad. Esimene poolaeg juba ei saanud väga nende rünnakuga hakkama. Liiga palju lasime neil visata ning teine poolaeg läks samas vaimus ja me ei saanud ka ise enam korve," sõnas täna Eesti parimana 14 punkti visanud 19-aastane Kristian Kullamäe.

Kõige suurem allajäämine oli Kullamäe arvates just kaitsemängus: "Me lasime neil rünnakul teha, mida tahtsid. Nemad omakorda suutsin kaitses meid eksitada, sealt see vahe tuli."