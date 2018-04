DELFI VIDEO | Pettunud Aivar Kuusmaa: läksime vahepeal ainult visete peale, ei üritanud üldse alla mängida

Rapla Avis Utilitase korvpallimeeskond kaotas üllatuslikult Eesti meistrivõistluste veerandfinaalseeria avamängu Tallinna Kalev/TLÜ-le 69:73.

"Kõige katastroofilisem hetk minu jaoks oli teise poolaja algus, kui viis minutit ei saanud me punkte. Siis tuli veel Hawkinsi viies viga. Väga raske on ilma mängujuhita mängida. Üldiselt ei saanud me täna hakkama ja peame plaanidesse korrektiivid tegema," sõnas Rapla peatreener Aivar Kuusmaa vahetult pärast allajäämist.

Rapla kaotas vastasele lauavõitluse 35-43 (ründelaud 6-14) ja tegi rohkem pallikaotusi 10-8.

"Kui me sellise viskeprotsendiga jätkame ja korvialla ei anna palli, siis läheb meil väga raskeks. Läksime vahepeal ainult visete peale, ei üritanud üldse alla mängida. Teine variant oli see, et kui üritasime alla mängida, siis seal on 2.18 Bamba Fall, kes hüppab iga pette peale. Siis tuleb targalt ära mängida. Pane välja või anna pikale see pall," nägi Kuusmaa meeste tegutsemises selgeid puudujääke.

Kolme võiduni mängitav seeria jätkub pühapäeval Tallinnas, Kalevi spordihallis.