Korvpalli Eesti noortekoondistest mängib eeloleval suvel ainsana A-divisjonis ehk Euroopa 16 parema hulgas noormeeste U16 vanuseklass. Koondis kogunes esmakordselt täna, treenerite kollektiivi on kaasatud ka endine Kaunase Žalgirise taustajõud Priit Vene.

"Meeldivalt töine oli," hindas Vene esimest kokkusaamist. "See oli asja positiivne külg. Ülejäänud külgesid peab järgi aitama," lisas konkreetse ütlemisega U16 koondise abitreener.

Kõiki paremaid sel korral veel kokku saada ei õnnestunud, sest päris mitmed ravivad vigastusi. Tõsisem töö augustis peetavaks EM-finaalturniiriks algab juunis, kui mängijatel on kooliaasta lõpule jõudnud. Küll viiakse koondise kandidaadid juba käesolevas laagris kurssi teatud nõudmistega.

"Üritame tulevikku vaadata ja teha tutvust nende asjadega, mida me hiljem soovime mängijatelt saada. Täna selgitasime kaitsemängu nägemust ja visiooni, tegime paar spetsiifilist kaitseharjutust. Selgitasime, mis neid ees ootab, et me ei peaks hiljem selle peale aega raiskama. Ühtepidi on see riskantne, aga teistpidi ei saa ilma selleta edasi minna," selgitas Vene.

Kas mängijad suutsid edastatud info vastu võtta? "Suuremas osas. Aga see ei käi päris nii, et täna teeme ja homme oskame. Mõni õpib elu lõpuni. On ka selliseid mehi."

Läänemere karikaturniiril on Eesti U16 ja U18 noortekoondiste vastasteks Läti, Soome ning Rootsi eakaaslased. Turniir kestab 3.-5. jaanuarini Audentese spordihallis.