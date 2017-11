DELFI VIDEO | Naiste korvpallikoondise liider Mailis Pokk lubab nimekatele vastastele kõva lahingut

Eesti naiste korvpallikoondis alustab laupäeval 2019. aasta Euroopa meistrivõistluste valikmänge. Esimeseks vastaseks on Türgi, nelja viimase EM-finaalturniiri esikuuiku naiskond.

Eesti koondise liider Mailis Pokk lubab türklannadele kõva lahingut. "Võistkonnatöö võiks olla üks meie trumpe. Selle nimel näeme vaeva. Meil on olemas liidrid, musta töö tegijad, erinevad rollimängijaid. Kui suudame kõik kombineerida ühtseks löögirusikaks, siis võime olla edukad," sõnas Saksamaal klubikorvpalli mängiv Pokk.

Eesti naiskonna peatreener Janne Rits ütles pressikonverentsil, et suvel tehti põhiasjad selgeks, nüüd tuleb need mängus realiseerida. “Korvpalli on mängitud juba sada aastat, lähme mängime meiegi,” oli Rits konkreetne. Ühe koondise tugitala, igapäevaselt Belgias Castors Braine naiskonnas palliva Merike Andersoni sõnul on temal tänavu nooruslikus rahvusnaiskonnas rohkem mentori roll. “Vastutuse kese on kindlasti muutunud. Tänavu proovin olla rohkem vaimne tugi. Veduri rolli väljakul peab haarama Mailis Pokk.”

Naiste koondise avatud treening TTÜ Spordihoones toimub reedel, 10. novembril kell 11. Mäng Türgiga leiab samas kohas laupäeval, 11. novembril kell 17.