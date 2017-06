DELFI VIDEO | Milline tervisehäda vaevab U18 korvpallikoondise üht liidrit Sander Raiestet? Millest rääkisid omavahel Kullamäe ja Porzingis?

Pühapäeval alustas uue treeningtsükliga Eesti U18 korvpallikoondis, kelle suvi kulmineerub juuli lõpus ja augusti alguses Tallinnas toimuva B-divisjoni EM-finaalturniiriga.

Paraku on küsimärgi all meeskonna ühe liidri Sander Raieste osalemine: 204-sentimeetrist ääremängijat on tükk aega vaevanud põlvehäda, mistõttu tema ülejäänud meeskonnaga raskeid trenne kaasa ei tee.

Hoolimata sellest käis Raieste koos Kristian Kullamäega hiljuti Barcelonas Adidase noortelaagris, kus kohtus mitmete NBA staaridega. Millest rääkisid Raieste ja Kullamäe Läti supertähe Kristaps Porzingisega?

Lisaks annab eelseisvale koondisesuvele oma hinnangu võistkonna peatreener Vaido Rego. Head vaatamist!