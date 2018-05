DELFI VIDEO | Maik-Kalev Kotsar 3x3 MM-il mängimisest: meie ülikooli treener võtab riigi esindamist auasjana

8.-12. juunini toimuvad Filipiinide pealinnas Manilas FIBA 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlused, milles osaleb ka Eesti koondis koosseisus Maik-Kalev Kotsar, Martin Dorbek, Jaan Puidet ja Joonas Järveläinen.

Kotsar ütles Delfile antud intervjuus, et ta otsustas Eesti koondisele appi tulla, sest 3x3 on olümpiaala ja sellel turniiril osalemine annab hea kogemuse. MMilt tagasi tulles liitub ta kindlasti ka MM-valiksarja mängudeks valmistuva rahvusmeeskonnaga.

Kuidas on üldse võimalik, et South Carolina ülikoolis teise kursuse lõpetanud Kotsar pääseb suveks Eestisse harjutama ja mängima? "Eks iga ülikool on erinev, iga treener on erinev. Kas nad lubavad või ei luba? Minu treener Frank Martin on isiklikult selline, kes võtab auasjana koondise ja riigi esindamist. Eelmisel aastal jäi koondise esindamine selle taha, et oli vaja individuaalselt paremaks saada. Lõppkokkuvõttes langeb valik ikkagi sellele, mis on mulle individuaalses plaanis kõige parem,“ selgitas Kotsar.

