DELFI VIDEO | Kuusmaa: pidime pärast neljandat mängu laagrisse kolima. Nüüd jäi laager ära

Alexela korvpalli meistriliigas pääses viimasena poolfinaali Rapla Avis Utilitas, kes alistas veerandfinaalis mängudega 3:2 Tallinna Kalev/TLÜ. Seerias 0:2 kaotusseisu jäänud Rapla teenis viimaseks jäänud kohtumises 90:66 võidu.

“Vahepeal läks närviliseks, kuid saime sellest üle. Kaitses tegime natuke vigu, mida ei oleks tohtinud teha. Kahes viimases mängus andis meile juurde Cressleri tagasi tulemine,“ rääkis Rapla peatreener Aivar Kuusmaa. “Eks ise väsisime ka ära, kuid kui seeriat vaadata, siis olime selle (füüsise) võrra paremad.“

Poolfinaalis ootab Raplat nüüd ees Tartu Ülikool. “Poolfinaalile läheme teistmoodi vastu. Me ei ole favoriidid,“ tunnistas Kuusmaa ja märkis, et ta ei ole veel konkreetseid plaane tegema hakanud. “Ei ole veel mõelnud. Minu tavaline kreedo on, et play-off'ide ajal ei ole vabu päevi. Esialgne plaan oli teistsugune. Pidime pärast neljandat mängu laagrisse kolima. Nüüd jäi laager ära,“ tõdes ta viie mängu pikkuseks veninud seeria kohta.