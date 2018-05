DELFI VIDEO | Kuusmaa ei olnud veel löödud: kiidaks mehi, hea energiaga tulid mängule

Rapla Avis Utilitase korvpallimeeskond jäi sarnaselt Alexela meistriliiga veerandfinaalseeriale ka poolfinaalseerias 0-2 kaotusseisus. Tartule kaotati teine mäng koduväljakul skooriga 65:74.

"Ma kiidaks mehi, hea energiaga tulid mängule," alustas mängu kokkuvõtmist Rapla peatreener Aivar Kuusmaa. "Võitlesid kõik 40 minutit. Meie kõige suurem probleem on see, et hakkaks meil kõik viis meest realiseerima. Praegu on nii, et vahelduva eduka üks, kaks või kolm. Punktisumma on vaja kasvatada 60ne pealt, nagu Tallinna Kalevi vastu, 80ne peale. Ma tean, et siin on hoopis teistsugune kaitse vastas, aga ka selle kaitse vastu on võimalik visata paremini. Mehed peavad uskuma lihtsalt."

Rapla mängis Tartu vastu seitsme mehega. Visketabavus väljakult jäi 37 protsendi peale (23/62), Tartul oli sama näitaja 49 protsenti (28/57).

Seeria kolmas mäng peetakse teisipäeval Tartus. Finaali pääseb kolme võiduga.