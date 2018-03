DELFI VIDEO | Kullamäe mängijate puudusest: tegin Müürsepale ettepaneku väljakule naasta, kuid ta jonnib vastu

Tallinna Kalev/TLÜ kaotas Alexela korvpallimeistrivõistluste neljapäevases ainsas kohtumises 64:97 Kalev/Cramole. Seejuures pidi Kalev/TLÜ juhendaja Gert Kullamäe hakkama saama ainult kaheksa mängijaga.

Kullamäe avaldas lootust, et peagi saavad mehed taas terveks ja koosseis tiheneb. Samas viskas ta nalja, et ta on juba pöördunud ka abitreener Martin Müürsepa poole.

“Ma tegin Müürsepale ka ettepaneku, et kas ta ei taha comeback'i. Aga jonnib vastu. Vaatan, et saan äkki nõusse. Eesti korvpalli eest!“ sõnas Kullamäe lõbusalt.