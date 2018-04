DELFI VIDEO | Kullamäe: ma ei kujuta ette, kuidas mõned mehed saavad ja viitsivad meistriliigas mängida

Alexela korvpalli meistriliigas pääses viimasena poolfinaali Rapla Avis Utilitas, kes alistas veerandfinaalis mängudega 3:2 Tallinna Kalev/TLÜ. Seerias 0:2 kaotusseisu jäänud Rapla teenis viimaseks jäänud kohtumises 90:66 võidu.

“Meie jaoks oli murdemoment kolmas mäng ja Cressleri tagasi tulemine. Suutsime kahes esimeses mängus need võimalused ära kasutada. Ehk natuke õnnega. Kolmas mäng oli meie hetk, kuid ei saanud kätte. Neljas ja viies mäng läksid meie jaoks hapuks. Ei leinud rohtu Cressleri ja Hawkinsi pidurdamiseks,“ tõdes Kalev/TLÜ peatreener Gert Kullamäe.

Tuleviku kohta tõdes Kullamäe, et ta sai hea kogemuse ja loodetavasti astub meeskond tulevikus professionaalsuse osas sammu edasi.

“Treenerina kindlasti hea kogemus. Võtan ikka positiivset kaasa. Just nende meeste suhtes. Mina ei kujuta ette, kuidas mõned mehed saavad ja viitsivad mängida meistriliigas,“ tõdes ta lõbusalt amatööridest korvpallurite kohta, kes käivad päeval tavatööl. “Minu soov oleks, et meeskond astuks professionaalsuses järgmise sammu. Tallinna Kalev on kaubamärk, mille eest tasub võidelda.“