DELFI VIDEO: Kullamäe kurjustas mängijatega: mõned mehed kõrbesid täiega

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Gert Kullamäe ütles pärast poolfinaalseeria avamängu 60:70 allajäämist Rapla AVIS Utilitasele, et mõned mehed ei suutnud play-offi pingega toime tulla.

"Ükskord see pidi tulema, natuke halval ajal tuli ainult," sõnas Kullamäe mängujärgses intervjuus. "Mis ma oskan öelda… Seda, kuidas play-offi pinge võtab mõne mehe väga maha – seda ma kartsin kõige rohkem. Meil on päris mitu meest, kes pole sellise pinge all mänginud. Mõnes mõttes oli üllatus, kuid samas kartsin, et täpselt nii lähebki. Loodetavasti on nüüd pinged maas, teises mängus ehk nii ei kõrbeta nagu täna avapoolajal."

25 punkti visanud Rapla tagamängija Domen Bratoži mõju kohta sõnas Kullamäe järgmist: "Bratozil oli, olgem ausad, ka väga hea päev. Sellega lõhkus ta meie mängu küll. Pea kõik visked pani kotti, kindlasti respekt selle eest, aga küll me ta kinni saame."