DELFI VIDEO | Kuidas on korvpallikoondisse sisse sulanud debütandid Maik-Kalev Kotsar ja Rauno Nurger?

Eesootavas koondiseaknas on Eesti A-koondise särki esmakordselt selga tõmbamas USA-s ülikoolikorvpalli karastuse saanud Maik-Kalev Kotsar ja Rauno Nurger, kes koondisele oma jah-sõna andes ei adunud veel, et neil tuleb MM-valikmängudes kandma vaat et põhiraskust.

Pikemaid mehi kui 212-sentimeetrine Kotsar ja 208-sentimeetrine Nurger, meil hetkel korvi alla võtta pole. Kristjan Kanguri ja Janar Taltsi eemalejäämine on tekitanud olukorra, kus korvi all kandubki põhiraskus noortele. Lisaks on positsioonile 5 võtta veel Kregor Hermet.

"Kui algselt jah-sõna andsin, lootsin ikka, et saan koos Kanguri ja Taltsiga trenni teha ning neilt paar õpetussõna saada. Läks aga niimoodi. Tuleb sellest olukorrast maksimum võtta," on Kotsar katsumuseks valmis.

Nurger lisas: "Alguses ei teadnud tõesti, mis seis on, aga juhtus nii, et tuleb hoopis meil hakata tõestama, et oleme suutelised seda tiimi edasi viima."

Kotsaril on üks koondisetsükkel sel suvel juba selja taga. Nimelt osales ta 3x3 MM-il Indoneesias. Sellegipoolest kinnitab mees, et mängud kaugel maal teda kuigi palju ei kulutanud. "Andsin endast muidugi kõik, et võita. Läks, nagu läks! Nüüd tulin uue emotsiooni pealt siia ja hakkan siin panema," lubas ta.