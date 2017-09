DELFI VIDEO | Kristjan Kangur Janari Jõesaarest: meil on üks väga suur erinevus

BC Kalev/Cramo ees ungarlaste Szekesfehervari Alba vastu korvpalli Meistrite liiga teise eelringi avamängu lõpusekundil kolmese tabanud Kristjan Kanguri sõnul oli säärane vise plaani osa.

"Meie esimene variant oli tegelikult Janari Jõesaarele korvi kohale mängida, aga kuna ta oli lõhkise kulmuga pingi peal, siis läks käiku teine variant, kus oli tõesti, et kui jään vabaks, siis tuld. Õnnestus!" seletas Kangur.

Kangur oli üks osa kalevlaste teise poolaja tagasitulekust. "Ega seal mingit suurt võlusõna ei olnud. Olime lihtsalt agressiivsemad ja mängisime isuga. Rabelesime kaitses ja rünnakul jagasime palli. Esimesel poolajal oli liiga palju punnitamist ja üks-ühele tegemist."

Kanguril paluti rääkida ka 22 punkti visanud Janari Jõesaarest, keda võrreldakse juba noore Kristjan Kanguriga.

"Ta on tubli olnud. Täna tuli tema sooritus eriti platsil esile, ta oli platsil parim. Põrutagu ainult trenni edasi ja mängigu edasi, eks siis näha ole. Ärme kolme mängu pealt talle väga palju präänikut andma hakka," sõnas kogenud kalevlane.

"Meil on väga suur vahe - tal on pikad käed, mul on beebikäed," muigas Kangur. "Ta on väga atleetlik, tal on hea nina lauda minekul ja ta on agresiivne, nii et väga super.

