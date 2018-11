DELFI VIDEO | Kristian Kullamäe Gruusia mängu eel: kvaliteeti on meil rohkem kui eelmistes valikmängudes

"Kindlam tunne on koondises olla," võrdles Kullamäe koondise praegust koosseisu eelnevate valiktsüklitega. "Kõrval on kogenumad mängijad ja meeskonnas on kvaliteeti kõvasti rohkem kui eelnevates valikmängudes. Homme tuleb kindlasti põnev mäng."

Milles kõrgem kvaliteet ja vahe võrreldes nooremate meestega välja tuleb? "Janar Taltsi, Sten-Timmu Soku ja Kristjan Kanguri kogemused ja BC Kalev/Cramo mängud VTB Ühisliigas annavad kindlasti tunda. Individuaalselt oleme tugevamad."

"Oleme Sokuga kahekesi mängujuhi positsioonil ja loodan koos temaga mängutaset hoida kogu 40 minutit," sõnas Kullamäe enda rolli kohta.

"Videost oli näha, et Gruusiale meeldib ka palju kaugelt peale visata. Ma usun, et nad teevad homme palju kolmepunktiviskeid, mängivad julgelt ja teravalt ning otsivad sööte kolmese joone taha," kommenteeris Kullamäe homset vastast Gruusiat.

