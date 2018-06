DELFI VIDEO | Koondise debütant Sander Raieste: järgmise hooaja jooksul peaksin saama Hispaania passi

Raieste jätkab Baskonias ka tuleval hooajal. Kui kaugel on põhikoosseisu pääsemine? "Ma ütleks nii, et järgmisel hooajal on võimalus debüüt teha palju suurem. Asi on kinni selle taga, et Hispaania kõrgliigas (ACB) võib mängida teatud arv välismaalasi ja järgmise hooaja jooksul peaksin ma saama Hispaania passi. See annab võimaluse juurde," selgitas Viimsi KK kasvandik. "Nuriseda ei ole millegi üle. Baskonia on hetkesisuga Hispaania TOP-2 klubi. Kindlasti olen rahul, ainuke asi on see, et kui sa lähed nii kõrge tasemega klubisse, siis on seal raskem läbi lüüa."