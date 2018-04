DELFI VIDEO | Kogu tõde Alar Varraku Leedu saagast. Mis põhjustel koostöö Alytuse klubiga ikkagi lõppes?

Korvpallitreenerina mitmeid kordi Eesti meistriks tulnud Alar Varrak pidas Leedu meistriliigas peatreeneri ametis vastu kolm kuud. Ta liitus Alytuse Džukija meeskonnaga jaanuari keskel ja lahkus meeskonna juurest eelmisel nädalal.

Delfil õnnestus Alar Varrakuga silmast-silma rääkida, et tagasituleku põhjustest võimalikult täpselt aimu saada. Koostöö katkemise ametliku versioonina kõlas sõnapaar "tervislikud põhjused", mis niivõrd noore mehe puhul ei tundu just kõige usutavam versioon. Ent Varrak kinnitab, et tervisemured teda tõesti kimbutama hakkasid ja suuresti just sel põhjusel ta klubi juhtkonnaga koostöö katkemist arutama hakkas.