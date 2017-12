DELFI VIDEO | Kalle Klandorf: jälle see kolmas veerandaeg, nagu nõidus

Alexela korvpalli meistriliigas alistas BC Valga-Valka/Maks&Moorits koduväljakul Tallinna Kalev/TLÜ 73:60.

"Kahe esimese veerandiga võis rahule jääda, aga meie õnnetu kolmas veerandaeg, mis on juba mitu mängu meid alt vedanud. See on nagu nõidus. Nii kui riietusruumist tuleme väljakule eduseisus ja anname kohe mängu käest ära," rääkis Kalev/TLÜ peatreener Kalle Klandorf.