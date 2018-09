DELFI VIDEO | Kalev/Cramo president Toomas Linamäe: hooajale läheme vastu miinuseelarvega

"Eesti liigas ei ole võimalik teisiti mõelda kui võit," sõnas klubi president Toomas Linamäe. "Eesti-Läti korvpalliliigas samuti võit, siin ei ole muud varianti. VTB on suurem küsimus. Ütleme tagasihoidlikult, üritame play-offi jõuda. Kui oleme play-offi jõudnud, siis ma võin uuesti intervjuu anda ja öelda, et tahaks paremat kohta saada," kiikas Linamäe lootusrikkalt uute väljakutsete suunas. Meeskond on hooaja eel väga edukalt mänginud kontrollmänge ja ootused on suured.

"Eelarve suurusjärk kõigub 1,2 ja 1,3 miljoni euro vahel. Võib-olla natukene peale," valgustas Linamäe rahalist tausta. "Hooajale läheme vastu miinuseelarvega. Midagi ei ole teha, mängijaid muidu ei saa. Ja eks me loodame osaliselt ka publikule, kes võiks aidata piletitulu kasvatada. Tulge saali. Korvpall on Eestile tähtis, saal võiks rahvast täis olla nagu võrkpalluritel. Üritame eelarve igal juhul ära lappida."

Kalev/Cramo alustab hooaega juba sel reedel kui OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga avamängus minnakse Kalevi spordihallis vastamisi Läti meistri Ventspilsiga. Kohtumine algab kell 19, Delfi TV vahendab mängu otseülekandes.