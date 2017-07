DELFI VIDEO | Jaak Salumets: Viru Bull ei ole meistriliiga kohta välja teeninud, me ei saa teha erisusi

Eesti Korvpalliliidu presidendi Jaak Salumetsa sõnul on tipptasemel korvpalli hävitamisega Virumaal tegelenud hingusele läinud Rakvere Tarvas ja kohalik linnavalitsus juba aastaid ning selles pole süüdi eile erakorralisele koosolekule kogunenud alaliidu juhatus.

Salumets ütles veerandtunnises intervjuus Delfile eilse juhatuse otsuse tagamaadest rääkides, et uus klubi peab oma koha meistriliigas ise välja teenima, alustades teisest liigast. Seejuures pole tegemist rakverelaste vanade pattude eest karistamisega. Samamoodi oleks käitutud ükskõik millise "nullist" kõrgseltskonda pürgiva klubiga. Samas jäi Salumetsa jutust kõlama, et kui Viru Bull oleks esitanud korvpalliliidule elujõulise koosseisu ja piirkonna noortetöö oleks paremini koordineeritud, olnuks erandi tegemine tõenäolisem.

"Viru Bulli küsimust arutasime juhatuses kolm tundi, jõudes konsensusliku otsuseni. Jõudsime järeldusele, et me ei saa teha erisusi, kuna neil ei ole meistriliiga kohta. Nad ei ole juriidiline järglane Rakvere Tarvasele. Kui nad seda oleksid, oleks neil väga palju kohustusi üles jäänud. See on uus keha," rääkis Salumets.

"Need paberid, mis meile esitati ja see roster - see ei garanteeri selle klubi taset läbi hooaja. Linnapea oli kohal, klubi eestvedaja Arnu Lippasaar. Nad tegid meile põhjaliku ülevaate ja me saame sellest kõigest aru. Mis mulle meeldib, on see, et nende jutu järgi olid neil isegi sel hetkel suursponsorid taga. See on okei, aga tegelikult me ei saa seda (erandit) teha. See on erisus. Kui me jääme erisuse peale erisust tegea, siis me elamegi varsti erisuses."

Süüdistustele, nagu hävitaks korvpalliliit eilse otsusega korvpalli maapiirkondades, vastas Salumets: "Ma olen rääkinud, et korvpall tuleb linnast välja viia läbi noorte korvpalli arengu. See töö on meil tegemata. Noorte arendus on see, mis meie korvpalli regioonides edasi viib."

Kalevi ja Tartu topeltpunktid kaovad

Muudest varem korvpalliliidu tehtud eranditest rääkides avaldas Salumets, et uuest hooajast kaovad ära Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli topeltpunktidega mängud ehk kõik klubid mängivad teineteisega neli ringi läbi. Mitu klubi meistriliigas osaleb, selgub 15. juulil, kui kukub liigasse registreerumise tähtaeg. Meistriliigas jätkamist kaalub veel Valga-Valka, kellel korvpalliliit ei luba lätlastest võõrmängijaid väiksema litsentsitasuga meeskonda lisada.

Küsimusele, kas siis Audentese noortemeeskonna osalemine meistriliigas polegi siis järjekordne erand, vastas Salumets: "Ta ei ole erand. Audentes on eriprojekt. Viisime nad sinna eriotsusega, et kõik [Audentese poisid] saaksid mängida. Osad mängivad esimest ja teist liigat rohkem, teised meistriliigat. See on otsustamise koht, kas see oli õige otsus või mitte. Mis nad sellest said? Usun, et kui nad olid kõva närviga poisid, siis nad võitsid sellest palju."

