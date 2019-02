DELFI VIDEO JA FOTOD | Gert Kullamäe naaseb korvpalliväljakutele ja hakkab mängima Andres Sõbra käe all

Kadrina Karud mängivad igapäevaselt Eesti II liigas ning play-off'i eel otsustati meeskonda lisada legendaarne viskekahur. „Mul on väga hea meel. Mul endal hakkab ring täis saama. Huvitav, et need, kellega ringi sai alustada, siis need aitavad ka lõpetada,“ sõnas Sõber ja lisas, et viimati mängis Kullamäe tema käe all 29 aastat tagasi.

„Seis on huvitav. Ei osanud oodata, et selline sündmuste käik veel tuleb. Mul on hea meel, et saan olla meelisala ehk korvpalli juures. Seda hoopis teistsuguses võtmes, kui viimastel aastatel. Hakkame minutite haaval minema. Olen trenni ka teinud. Usun, et see on hea vaheldus ka mulle,“ lisas Kullamäe Sakus toimunud pressikonverentsil omalt poolt.

„Kui tõsisemalt rääkida, siis olen hakanud end ka liigutama. Olen enda jaoks taas spordi avastanud. Nüüd tuleb hakata jooksma ka korvpalliväljakutel.“