Marek Doronini lahkumismängus võitjameeskonna Delta ridades mänginud Indrek Visnapuu sõnul oli kogu üritus äärmiselt mõnus ja tore.

"Siin neid punkte vaadatakse sujuvalt ja anti ka sujuvalt, kes lõpuks võitis, polnudki oluline. Aga naljaga pooleks sain lõpuks MVP-ks, jah," muigas Visnapuu.

"Ikka on tore vanade mängumeestega koos kokku saada. Eks pigem on need riietusruumijutud ja hetked pingi peal, vanad naljad, kõik see toob need vanad head ajad meelde."

