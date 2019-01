DELFI VIDEO | Heiko Rannula saabuvast lisajõust: meil on päkapikkude sats, seejärel näeksime veidike rohkem korvpallurite moodi välja

“Kindlasti võit, mida pidime võtma. Täna oli raske mäng. Mängijad olid individuaalselt üle häälestunud või pikk mängupaus mõjutas. Pall üldse käes ei püsinud. Nad olid puhtalt mängus meie pallikaotuste pealt,“ rääkis matši järel Pärnu peatreener Heiko Rannula.

“Teadsime, et nad on liigas kõige kehvem kaugviskajate meeskond. Tegelikult neil korvialust jõudu ka ei ole. Ega meilgi pole. Neljandal veerandajal saime kaitse pidama ja nii see tuli,“ võttis Rannula mängu kokku.

Järgmisena ootab Pärnut ees kohtumine Valmieraga. Sealt vajatakse samuti võitu. Selleks kohtumiseks peaks kohale jõudma ka välismaist korvialust jõudu.

“Järgmiseks mänguks peaks olema üks lisajõud kohal. Peaksime olema suuremad ja tugevamad. Ta jõuab neljapäeva õhtul. Meil on päkapikkude sats, seejärel näeksime veidike rohkem korvpallurite moodi välja,“ lisas Rannula, kes ei soovinud uue mehe osas täpsemalt kaarte avada.