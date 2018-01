DELFI VIDEO | Heiko Rannula pärast allajäämist: algusest peale jäi segaseks, mida kohtunikud lubavad või ei luba

Pärnu Sadama korvpallimeeskond teenis täna Balti liigas kolme võidu kõrvale kuuenda kaotuse. Koduväljakul jäädi alla alagrupi autsaiderile Minski Tsmoki duublile 84:89.

"Ülikehv mäng meie poolt. Teisest küljest, algusest peale ei saanudki aru, mida kohtunikud lubavad ja mida ei luba. Kask põhimõtteliselt ei saanudki mängida, samuti Post viie veaga väljas, Sutt sai kiirelt neli viga täis... täna oli hästi imelik mäng," sõnas Pärnu peatreener Heiko Rannula esimese emotsiooni pealt.

"Kohtunike pärast me mängu ei kaotanud. Meil tekib mängijatel nii palju võimalusi mida ära kasutada, aga... me oleks võinud selle kahekümnega võita. Neil oli provotseeriv kaitse, mida võid mängida B või C klassis, aga meil on väljakul 2-3 meest nii ebakindlad, et jube raske on mängida," lisas Rannula.