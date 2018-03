DELFI VIDEO | Heiko Rannula: panime lati alt läbi, kodus ei tohiks vahe 30 punkti olla

Pärnu Sadama korvpallimeeskond alustas Balti liiga veerandfinaalseeriat ebaõnnestunult jäädes koduväljakul suurelt 66:96 alla leedulaste Pasvalys Pieno žvaigždesile.

"Panime lati alt läbi. Vastas oli küll hea meeskond, aga vahe ei tohiks kodus kindlasti 30 punkti olla. Eks siin on omad objektiivsed põhjused ka. Kaks nädalat oleme tegelenud hästi palju füüsilisega ja kahjuks ei saanud me kontrollmängu ka enne Balti liiga play-offi. Täna oli näha, et kiirused olid ikka täiesti teised. Jäime igale poole hiljaks, vastane oli pea jagu üle," sõnas Pärnu meeskonna peatreener Heiko Rannula kohtumise järgses kommentaaris.

Kordusmäng peetakse 7. märtsil Leedus.