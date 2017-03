Alexela korvpalli meistriliigas alistas Pärnu Sadam täna võõrsil TTÜ 85:71, mis tähendab, et meeskonnad kohtuvad omavahel ka play-offi avaringis.

Pärnu peatreener Heiko Rannula tunnistas, et juba täna oli saalis tunda play-offi hõngu. "Igal juhul oli, põhimõtteliselt oli ju teada, et me läheme play-offis omavahel kokku. Siin oligi küsimus, kellel on koduväljakueelis. See oli kindlasti väga tähtis mäng ja kokkuvõttes jään rahule," sõnas Rannula.

Pärnul on hetkel turniiritabeli neljandana 17 võitu ja 14 kaotust, TTÜ-l (16-14) viiendana üks võit vähem. Pärnul jääb veel mängida Valga-Valkaga, TTÜ lõpetab põhiturniiri kohtumistega Rapla Avise ja TLÜ/Kalevi vastu.