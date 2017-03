13. märtsil Saku Suurhallis esineva maailmakuulsa showkorvpallimeeskonna Harlem Globetrottersi tähtmängija Herbert "Flight Time" Langi sõnul ootab ta Eestis esinemist juba väga.

Lang on koos meeskonnakaaslase Slick Willie Shaw'ga Tallinnas, et peatselt toimuvat üritust promoda ning inimesi vinget vaatemängu kaema kutsuda. Delfile intervjuu andmise eel olid mehed Viru Keskuses andnud lugematul hulgal autogramme ning teinud soovijatega pilte.

"See on igal juhul üks tavaline päev Harlem Globetrottersi mängija jaoks. Toome peresid kokku, meie tiim on eksisteerinud juba mitmeid põlvkondi - see on meie jaoks 91. aasta, kui me maailmas tuuritame," rääkis Lang.

"Me oleme üheks ainsatest korvpallimeeskondadest, kes jääb iga mängu järel 20-30 minutiks autogramme jagama. Kõik need fännid, kes meid 13. märtsil vaatama tulevad, saavad täpselt sama võimaluse."

Kuigi Harlem Globetrotters mängib Saku Suurhallis alles kümne päeva pärast, on Lang ja Slick Willie Shaw praegu mõneks päevaks Tallinnas, et siin erinevaid promoüritusi läbi viia.

"Mina ise olen ka varem siin käinud, ma arvan, et see oli aastal 2001, kui siin käisime. Kõik mu tiimikaaslased on siin olemisest väga põnevil. Eesti armastab korvpalli - loodetavasti on ka 13. märtsil rahvast saalis palju!"

Täna on Globetrottersite päevakava Eestis tihe. "Minu päev on olnud väga vinge. Kui ärkasin, käisime hommikutelevisioonis ning tegime paar raadiosaadet. Seejärel oli meil võimalus kohtuda Martin Müürsepaga - ainsa eestlasega, kes on NBAs mänginud!" sõnas Lang elavnedes.

"Pärastpoole läheme korvpallimängule ning loodetavasti tekitame inimestes huvi, et nad ka meid vaatama tuleksid."

Esinemine Eestis on Globetrottersite jaoks osa hiiglaslikust maailmatuurist. "Oleme maailmaturneel, mida alustasime USAs jõulude ajal. 2017. aasta turneel teeme kokku umbes 400 esinemist."

Kas nii tiheda graafiku juures jõuavad Globetrotterid ka trenni teha? Milline sellise showvõistkonna treening üldse välja näeb? "Meil on igal aastal treeninglaager, kus mängijad käivad katsetamas, et meeskonda pääseda. Treeningud näevad välja nagu igal teisel korvpallitiimil: töötame asjade kallal, et oma esinemisi paremaks muuta, samuti arendame oma viset ning tegeleme ka trikkidega, mille järgi rahvas Globetrottersit tunneb."

Kas mainitud katsed on ainus võimalus Globetrottersiks saada? "Tegelikult on iga mängija lugu erinev. Minu puhul - kui lähed YouTube'i ja kirjutad "1998 Slam Dunk Champion", siis see olin mina. Võitsin siis NCAA pealtpanekuvõistluse ning jäin sealt Globetrottersile silma, seejärel kutsusid nad mu oma laagrisse. See oli 18 aastat tagasi, aga olen sest ajast saati sellega tegelenud."