DELFI VIDEO | Gert Kullamäe: vastaste liidritega oleme jätkuvalt hirmsas hädas

"Meil oli viimasel kuuel-seitsmel minutil rohkem jõudu ja leidsime optimaalse koosseisu just kaitses," rääkis Kalevi peatreener Gert Kullamäe Delfile antud intervjuus. "Oleme viimastes mängudes ja ka täna vastaste liidritega hirmsas hädas olnud - ei saa neid peatada nii, nagu tahaks. Esimesel poolajal tõi Johnson juba 18 punkti. Meie mäng koosneb palju rumalatest vigadest, mida pole siiani suutnud korrigeerida."

"[Taylor Staffordil ja Damarcus Harrisonil] polnud täna parim päev. Rünnaku osas polegi midagi öelda, aga just kaitsemäng on nende miinuspool. Korvid tulevad üldse väga raskelt. Võib-olla on see minus kinni, võib-olla mängijates, aga need ei tule nii, nagu tahaks. Oleme aga [hooaega silmas pidades - toim.] mängus ja saanud mõned magusad võidud. üldjoontes on meil kõik võimalused, nagu teistelgi," lisas Kullamäe.