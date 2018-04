DELFI VIDEO | Gert Kullamäe üllatusvõidust: täna plaan toimis, järgmine mäng ei tea

Alexela korvpalli meistriliigas serveeris veerandfinaalseeria avamängus üllatuse Tallinna Kalev/TLÜ alistades võõrsil mulluse hõbedameeskonna Rapla Avis Utilitase 73:69.

Mõne päeva eest põhiturniiri viimases mängus oli Rapla ülekaal olnud 30 punktiline. Aga, play-off on teadupärast midagi muud kui tavaline reamäng.

"Mul on hea meel, et ei hakatud isetegevust tegema. Mänguplaan oli olemas, poisid täitsid ja uskusid sellesse. Täna see toimis, järgmine mäng ei tea," oli Kalevi peatreener Gert Kullamäe vaoshoitud. See oli alles seeria esimene mäng.

Kalevil ei saanud täna meeskonda aidata Kristo Saage, kes väljakule korraks siiski pandi. Teda segab käevigastus. "Polegi mängitanud Saaget niimoodi, et ta oma paremat külge ei saa kasutada," muigas Kullamäe. "See oli selleks, et ta annaks Reimo Tammele paar minutit puhkust. Ega ta tegelikult ei saanud täna mängida, aga loodan, et äkki pühapäeval saab," lisas Kalevi loots.

Pühapäeval mängitakse Kalevi spordihallis, Delfi TV-s on kavas otseülekanne.