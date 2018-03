DELFI VIDEO | Gert Kullamäe: Jurmala oli meie jaoks lihtsalt teistel kiirustel meeskond

Tallinna Kalev/TLÜ korvpallimeeskond alustas Balti liiga play-off mänge 81:89 kaotusega Jurmalale. Korduskohtumine seisab ees võõrsil, 7. märtsil.

"Ma ei usu, et vastase ees aukartust oli. Jurmala oli meie jaoks lihtsalt teistel kiirustel meeskond. Näha oli, et meil mõned mehed kohe kuidagi ei kohanenud selle rütmiga. Pean silmas neid, kes hommikuti tööl ka käivad. Õnneks jätsime mingisuguse variandi ikkagi ellu, see oligi põhiline eesmärk," võttis kohtumise kokku Kalev/TLÜ peatreener Gert Kullamäe.

"Väga halb oleks olnud, kui teerull oleks veerema hakanud. Rünnakul saime ikkagi midagi tehtud ja palle korvi. Aga kaitsemängus, eriti esimesel poolajal, olime kogu aeg kaks sammu maas. Ja kui vabalt nad kolmeseid visata said," vangutas Kullamäe pead.