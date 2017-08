DELFI VIDEO | Eesti võidule vedanud Siim-Markus Post: teadsin, et kui mööda panen, siis on lisaaeg

Universiaadi meeste korvpalliturniiril teenis Eesti koondis juba kolmanda võidu kui pingelise lõpuga mängus alistati Tšehhi 80:78. Meeldejääva võiduviske pakkus publikule Siim-Markus Post, kes tabas keskpositsioonilt koos lõpusireeniga.

"Neil olid vead täis ja loogiliselt võttes pidime teravust tegema. Eelmine rünnak läksin korvi alt läbi, lootsin viga saada, aga ei saanud, kuid pani viske kotti. See andis enesekindlust viimast rünnakut enda peale võtta," kommenteeris mängu Eesti kasuks otsustanud Post. "Ka see andis kindlust, et seis oli viigis, kui mööda panen, on lisaaeg. Õnneks läks kotti."

Eesti meeskonna parimana 17 punkti kogunud Post meenutas, et viimati tabas ta nii "magusa" viske kevadel meistriliiga mängus, kui Rakvere Tarvas üllatas Tallinna Ülikool/Kalevit.

Homme, alagrupiturniiri viimases voorus, seisab risti jalus ees Purdue ülikooli baasil moodustatud USA koondis. "Saab olema väga kõva kogemus. Läheme teeme oma mängu ja eks näis, mis tuleb. See ei ole just kõige parem sats neil."