DELFI VIDEO: Andres Sõber: täna võis olla minu viimane mäng Tarva treenerina

Rakvere Tarvas/Palmse Metalli korvpallimeeskond alistas Alexela meistriliiga teises üleminekumängus Betoonimeister/Tskk/Nordi 90:85 ja säilitas kahe matši kokkuvõttes 16-punktise paremusega koha kõrgliigas.

"Kõik teavad, kui raske see hooaeg on olnud. Et viimased kaks mängu suutsime nii hoida, tublid," kiitis Tarva peatreener Andres Sõber oma pallureid.

Uue hooaja kohta lausus Sõber: "Tarva majandusliku poole võtavad enda õlgadele teised. Mulle on pakutud jätkata treenerina üks hooaeg, aga täna ma ei ütle veel mitte midagi. Tänane võis olla ka minu viimane mäng. Seda näitab aeg... Aga siin on mehed, kes hoolitsevad selle eest, et Rakvere korvpall oleks ka edaspidi kõrgliigas."