DELFI VIDEO | Alar Varrak: seitsmepunktiline edu on ikka parem kui miinus või viigiseis

BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak sõnas pärast 78:71 võitu ungarlaste Szekesfehervari Alba üle, et teisel poolajal tõid mängu murde vahetusmängijad.

"Mäng oli väga sarnane Karpoši mänguga - algas hästi ja lõppes hästi. See viisik, kes alguses läks, alustas minu meelest väga hästi. Vahetustega läks rütm sassi, me ei saanud enam häid viskeid ja nad said imelikke korve. Kolmandal veerandajal oli risti vastupidine olukord - need, kes hästi alustasid, ei õnnestunud, need, kes vahetusest tulid, tegid väga super viimased 15 minutit," rääkis Varrak.

Kordusmänguks võtab Kalev vastu seitsmepunktilise edu. "See on ikka parem kui minna miinuses või viigiseisul. Kui mäng on viigis või punkt-punktis, siis +7 on muidugi hea, aga kui üks meeskond rongi sõitma saab, siis ei ole see eriti suur vahe."

