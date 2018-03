DELFI VIDEO | Aivar Kuusmaa: uskusin, et Bubalo tulekuga ei jää me enam korvi all hätta

Balti korvpalliliigas tänases kõige oodatumas veerandfinaalis võitis Tartu Ülikool võõrsil Rapla Avis Utilitase meeskonda 73:67. Tartu oli juhtivaks pooleks enamuse mänguajast.

"Päris füüsiline mäng oli. Mõlemad meeskonnad avaldasid kõvasti survet. Uskusin, et Domagoj Bubalo tulekuga ei jää me enam korvi all hätta, aga ikkagi lauavõitluse kaotasime. Tartu sai kõvasti punkte kordusvisetest. Teine halb koht oli pallikaotuste arv ja sealt saadud punktid, kus Tartu sai meist 7-8 silma rohkem," tõi Rapla peatreener Aivar Kuusmaa kohtumise järgselt välja nõrgad kohad.