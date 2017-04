DELFI VIDEO: Aivar Kuusmaa: play-offile on alati parem vastu minna võidu pealt

Rapla AVIS Utilitase korvpallimeeskond lõpetas mängu TTÜ vastu koguni 22:5 spurdiga ning võitisi Alexela korvpalli meistriliiga põhiturniiri viimase mängu tulemusega 89:83.

Meistriliiga kolmandana lõpetanud Rapla peatreener Aivar Kuusmaa ütles, et kuigi täna polnud enam kaalulmidagi, on alati tore võita.

"Lõpus oli näha, et osad TTÜ mehed on hapnikuvõlas - rumalad pallikaotused, saime lihtsaid korve. Eraldi me selleks mänguks ei valmistunud, aga kiitus poistele, kes võitlesid lõpuni," ütles Kuusmaa ja lisas, et alati on parem play-offile vastu minna võidu pealt.