DELFI VIDEO | Aivar Kuusmaa aasta viimasest mängust: võit on võit, aga niimoodi see jätkuda ei saa

Rapla Avis Utilitase korvpallimeeskond lõpetas Alexela meistriliiga mängud 2017. aasta sees võiduga Pärnu Sadama üle. Mäng kallutati enda kasuks alles viimasel minutil kui 68:71 seisult tehti 6:0 lõpuspurt.

"Mul on tõsised küsimärgid järgmise aasta suhtes," oli Rapla peatreener Aivar Kuusmaa mängujärgselt murelik. "Kuidas meeskond edasi roteerub? Kogu aeg annab tunda, et nii kui vahetuse teen, läheb mängutempo käest ära. Kusjuures pole vahet, kellega ma alustan. Põhimõtteliselt neli meest täna skoorisid ja võita niimoodi mäng...," raputas Kuusmaa pead. "See lihtsalt ei saa nii jätkuda."

Nolan Cressler tõi võitjatele 27, Indrek Kajupank 23, Devonte Upson 15, Sven Kaldre 8 ja Maris Ziedins 1 punkti.