DELFI VIDEO: Aasta meeskorvpallur Siim-Sander Vene: midagi sai ära tehtud, kuigi meeskonnaga jäid need asjad nagu jäid

Eesti aasta meeskorvpalluriks valiti esmakordselt Siim-Sander Vene. Venemaa klubis Nižni Novgorod pallinud Vene lõpetas sellega Kristjan Kanguri valitsemisaja, mis kestis kaheksa aastat.

"Tore tunnustus. Aga, ega ma väga pead ei vaevanud, kui aus olla, kas või kes selle saab," kostis jalaoperatsioonist taastuv mängumees.

Kuidas hinnata hooaja tegemisi? "Kokkuvõttes midagi häda polnud. Mul on hea meel, et ma terve hooaja vastu pidasin. Mängisin kõik mängud ära, vist esimest korda oma karjääris. Selle poole pealt on hea meel. Midagi sai ära tehtud, kuigi meeskonnaga jäid need asjad nagu jäid," andis Siim-Sander Vene mõista, et klubiga jäid eesmärgis saavutamata.

Mis on kõige eredamalt hooajast meeles? "Üks nädal oli mul hea, siis kukkus päris hästi välja. Kusagile novembri kanti see jäi, Zenidi ja Himkiga väljas mängud. Vorm oli hea ning meeskonna asi hakkas ka natukene toimima. Saime sel perioodil mingid võidud ja tekkis hetk, et äkki nüüd läheb paremaks. Tagantjärele muidugi teame - väga ei läinud. Aga endal kukkus sel ajal jah päris kenasti välja."

Videointervjuu teises pooles räägib Siim-Sander Vene koondisega seotud asjadest.