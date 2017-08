DELFI TAIPEIS | Visnapuu kehvast kolmeste tabavusest: siin tuleb visata hoopis teise rütmiga

Eesti korvpallikoondis jätkab universiaadil mänge kohtadele 13-16. See sai selgeks täna kui esimeses kohamängus jäädi alla Austraaliale 83:105.

Koondise peatreener Indrek Visnapuu nägi asju positiivses võtmes, kuna turniiri eel peetud kontrollmäng Austraaliaga oli selgelt ühepoolsem. "Võrreldes eelmise mänguga oli edasiminek. Seal "peksti" meid ka vahetusmängijate poolt, tänases mängus suutis vaid nende esiviisik meist parem olla. Vahetusmängijad me mängisime üle. Loomulikult, iga korda tahaks veel paremini, aga täna vastaste suurus ja individuaalse meisterlikkuse üleolek otsustas. Ja mõne mängija valmisolek ei olnud piisaval tasemel, et Austraaliaga võrdselt heidelda," võttis Visnapuu kogetu kokku.

Eesti koondise kirstunaelaks on turniiril olnud kaugvisked. Kuigi Austraalia vastu polnud protsent lõpuks üldse halb (33 protsenti, visked 11/33), siis paljud tabamused tulid teisel poolajal, kui mäng oli juba otsustatud. Alguses kui kukkunud peaaegu üldse. "Sellel on nii palju tegureid," arutles treener elavalt. "Oleme vabu kohti välja mänginud, oleme raskeid viskeid sisse pannud. Kui sa aastas 9 kuud viskad ühe rütmiga ja pead järsku hakkama teise rütmiga viskama, siis nii lähebki. Harjumused, lihasmälu. See ei käi ühe klõpsuga."

Kas korvpalli tase koduses meistriliigas ja universiaadil on siis niivõrd erinev? "Loomulikult. Universiaadil mängitakse kõrgel tasemel korvpalli. Üldine tase on kõrge, jätame võib-olla paar satsi välja. Mozambiik mängis täna Rumeeniaga pikka aega võrdselt, tip-top mäng oli. Kaks aastat tagasi oli Mozambiik hoopis sitem sats. Taipei võitles alagrupis võrdselt suurte riikidega. Poisse tuleb tunnustada, et nad on valmis seda kõike siin vastu võtma. Kaotusi seedima ja nendest õppima."