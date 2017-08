DELFI TAIPEIS | Universiaadi korvpallikoondise seisab ees kaalukas kohtumine Austraaliaga

Universiaadil alagrupimängud lõpetanud Eesti korvpallikoondis kohtub ülehomme Austraaliaga. Kaalul on koht 12 parema hulgas, esitosinasse jõudmine tagaks ühtlasi koha 2019. aasta universiaadi korvpalliturniirile.

Kui aga 12 parema hulka ei jõuta, siis väga suure tõenäosusega Eesti meeskonnal järgmisele universiaadile asja pole. Süsteem on üles ehitatud mõttega, et pooled korvpalliturniiril osalevatest riikidest iga kord vahetuvad.

Eesti oli teadupärast C-alagrupis USA ja Argentina järel kolmas, Austraalia D-alagrupis Leedu, Iisraeli ja Ukraina järel neljas. Austraallased võitsid alagrupis esimeseks tulnud Leedut 84:82, kuid Iisraelile ja Ukrainale kaotasid.

Universiaadi eel pidas Eesti Austraaliaga kontrollmängu ja kaotas suurelt. Mõlema meeskonna treeneritel on vastasest hea pilt olemas. Saab näha, kummal õnnestub kodutöö paremini ära teha. Mäng toimub pühapäeval Eesti aja järgi algusega kell 10.

Meeste korvpalliturniiri esikaheksasse jõudsid nii Läti, Leedu kui Soome ja veerandfinaalides lähevad kokku: Serbia - Soome, USA - Iisrael, Läti - Saksamaa ning Argentina - Leedu.

Alagrupiturniiri statistika näitab armutult kätte Eesti koondise kõige nõrgema koha. Selleks on kaugvisete tabavus. 24 meeskonna hulgas kõige kehvem näitaja - 20,9 protsenti (29/139). Kuna viskeid kolmese joone tagant võeti palju, siis see number on eriti paha. Näiteks eelviimasel kohal olev Mozambiik sooritas kamba peale vaid 57 kaugviset ja tabavus 21,1 protsenti nii suurt mõju ei avalda.

Parim kaugvisete protsent 43,2 (67/155) oli USA-l. Nemad olid ka võimsama rünnakuga meeskond, kogudes mängudes keskmiselt 108 punkti. Eesti oli selle näitaja osas 16nes (keskmiselt 75 punkti).