DELFI TAIPEIS | Korvpallikoondisel kahe mänguga maksimum käes

Universiaadil Taipeis võistlev Eesti korvpallikoondis tagas 74:72 võiduga Rumeenia üle endale sisuliselt koha 16 tugevama hulgas.

Suurte küsimärkide ja kõhkluste saatel universiaadile tulnud koondis on kahe vooru järel ühtäkki C-alagrupi liider koos USA-ga. Mõlemad jätkavad täiseduga. Liiga suurt numbrit ei maksa sellest mõistagi teha, sest Eesti on mänginud alagrupi kahe kõige nõrgemaga ja ees seisavad lahingud hambuni relvastatud Ameerika Ühendriikide, Argentina ja Tšehhiga. Aga ikkagi. Ainult kaotusi, vahel üsna nõutuid kaotusi pakkunud kontrollmängude pealt võinuks arvata, et hoopis Eesti on Araabia Ühendemiraatide kõrval alagrupis autsaideri rollis. Taipeisse sõitnud 12 meest ja treenerite kollektiiv tõestasid vastupidist.

„Kindlasti tahaks alagrupis mõne võidu veel võtta,“ pole koondise peatreeneri Indrek Visnapuu apetiit kuhugi kadunud. „Eks Tšehhi on kindlasti jõukohasem kui on Argentina ja USA. Spordis lähed alati väljakule eesmärgiga võita. Kui suudad enda taseme välja mängida või seda ületada, aga tuleb ikkagi kaotus, siis tuleb leppida. Igal juhul läheme ka järgmisi mänge võitma, mitte lihtsalt mängima.“

Et Eesti jääks korvpalliturniiril 16 parema hulgast välja peaks juhtuma ime. Rumeenia vajab sel juhul võitu kas USA või Argentina üle, kuid seniste mängude põhjal on taseme vahe ilmne. Sama kehtib ka Eesti kohta. Mängudest USA ja Argentinaga võivad kujuneda kõige ehedamad koolitunnid, kus ühed mängivad ja teised õpivad. Iseenesest pole selles ju midagi halba, kogemus rikastab.

Eesti koondis on universiaadil arenemisvõimeliste mängijatega vanuses 18-23 aastat. Kõige eakamad ehk 23-aastased on Kristen Meister, Oliver Metsalu, Martin Jurtom ja Tõnis Peil, kõige noorem 18-aastane Ron Arnar Pehka.

Neile, kelle eesmärk on jõuda Eesti esindusmeeskonda, pakub universiaad vastutuse kandmise võimalust. Kohtumises Rumeeniaga näitas vastutuse võtmise julgust Mihkel Kirves, kes tegi 28 pealeviset ja kogus 34 punkti. Mõnel teisel mehel viskas täiega vibra sisse.

„Meil tuli teisel poolajal õlgadele võidukohustus,“ kommenteeris Visnapuu. „Kui sa ei ole olnud klubis otsustaja rollis, siis tahaks otsustaval hetkel hirmsasti pallist lahti saada. Mitte enda peale võtta. Aga selliste mängude ja võitudega on võimalus mõtlemist muuta.“ Võit Rumeenia üle tuli Visnapuu arvates suuresti tiimi ühtsuse ja võitlusvaimu pealt „See on tegelikult ainus asi, mida ma meestelt kogu aeg nõuan, ja mida ma saan nõuda. Oskused ja tegevused väljakul, hakata neid siin individuaalses plaanis korrigeerima, suhteliselt võimatu. Me saame olla tugevad tiimina ja ainult läbi võitluse.“

Kui statistikast midagi esile manada, siis Kirvesest on kujunenud esimeste mängudega koondise selge liider. Väljakul 47 minutit, selle ajaga 47 punkti ja 16 lauapalli. Mängus keskmiselt 23,5 punkti ja 8 lauapalli, teised ei pääse lähedalegi. Eks paistab, mis saab edasi.

Kirves on muide praegusest koondisest üks kahest mängijast kellel on universiaadi kogemus varasemast olemas. Visuaalne pilt reedab, et ammutatud kogemus pole mööda külgi maha jooksnud. Veelkord tõestus, et sarnastest turniiridest tuleb osa võtta, sest kõik ei mahu korraga A-koondisesse, isegi kui meestel perspektiivi on.