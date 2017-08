DELFI TAIPEIS | Indrek Visnapuu USA-ga mängust: olgugi, et meil midagi kaotada polnud, oli meestel vibra peal

Eesti universiaadikoondis kaotas Taipeis korvpallilahingu USA-le 61:101. Õigeks mänguks ei läinudki, sest USA spurtis 13 minutiga ette 49:20 ja ülejäänud oli juba vormistamine.

"Klassivahe. Olgugi, et meil midagi kaotada polnud, oli meestel vibra peal," kommenteeris kohtumise järgselt mõtliku olekuga Eesti koondise juhendaja Indrek Visnapuu. "Vibra läks maha kui vastasel oli 13 minutiga visatud 49 punkti. Ülejäänud 27 minutiga visati sama palju."

Visnapuu eksperimenteeris täna algrivistusega. Miks nii? "Uskusin, et värskemad kaitsehundid tõmbavad meil alguses kaitse käima. Eile alles peale kella 23me jõudsime Tšehhi mängult koju, siis söömine ja muud asjad. Ma olin arvestanud, et rünnakul võib esineda natukene rohkem ebakindlust, sest see polnud kokkumänginud viisik, aga uskusin kaitse asjadesse. See oli idee, aga ei töötanud. Olime passiivsed, nad said palli tuua väga lihtsalt visketsooni. Läksime liiga madalalt kaitset mängima, olime liiga aupaklikud."

Eesti sai alagrupis kolme võidu ja kahe kaotusega kolmanda koha. Peatreeneril kriibib hinges Argentinaga mäng, mis lõpuks otsustas pääsu kaheksa hulka. "Argentina mängust on räigelt kahju. Samas, kui me nendega kümme mängu mängiks, siis tõenäoliselt võidaks nemad rohkem. Ju tugevam ikkagi võitis. Need mehed, kes siin Eesti koondisega mängivad, on juba igatepidi võidus. Nad on ka igatepidi tõestanud, et väärivad neid mänge."

Homme on korvpalliturniiril puhkepäev, seejärel alustab Eesti mänge 9.-16. kohale.