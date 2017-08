DELFI TAIPEIS | Indrek Visnapuu: Eesti on varemgi ameeriklastega üllatavalt mänginud

Suveuniversaadil korvpallikoondist juhendav Indrek Visnapuu tõdes, et enne turniiri algust on raske midagi ennustada, sest eelnevalt pole samasse alagruppi loositud meeskondadega mängitud ning informatsiooni üldse liigub vähe.

Selge on vaid see, et Eesti alagruppi sattunud Ameerika Ühendriikide koondis on turniiri üks soosikuid. "Eks ta ole emotsiooni mõttes vägev värk. Ükskõik, mis tasandil mängida USA-ga korvpalli, olümpiavõitjad ja maailmameistrid, siis on tase selge. Kui sa saad võimaluse end nendega võrrelda, on see juba boonus. Eestlased on varemgi ameeriklastega üllatavalt mänginud, " muigas Visnapuu. USA-ga kohtutakse alagrupiturniiri viimasel päeval, 25. augustil.

"Esmane eesmärk universiaadikoondisel on hoida meeste koondise järelkasvu piirimail olevaid mängijaid suvel töös ja pakkuda neile väljundit rahvusvaheliste mängude näol," ütles Visnapuu, kuid tõdes, et sporti ilma tulemuseta on suhteliselt mõttetu teha ning loomulikult soovitakse universiaadil märk maha saada. "Kui me suudame oma taseme välja mängida, siis ei ole põhjust pea norus väljakult ära tulla."

Viimases kontrollmängus Austraalia vastu jäi mänguminutiteta Oliver Metsalu, kes vigastas Taipeis hüppeliigest, kuid treeneri sõnul ei tohiks midagi väga hullu olla. Visnapuu loodab, et Metsalu saab universiaadil meeskonda aidata kõikides kohtumistes. "Vaatame, mis need kaks järgmist päeva toovad. Nii palju on esimese mänguni aega. Eks pisivigastusi on teistelgi, aga hoiame pöidlad pihus, et kõik laabuks."