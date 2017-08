DELFI TAIPEIS | Indrek Visnapuu: Eesti on ameeriklastega varemgi üllatavalt mänginud

Suveuniversaadil korvpallikoondist juhendav Indrek Visnapuu tõdes, et enne turniiri algust on raske midagi ennustada, sest eelnevalt pole samasse alagruppi loositud meeskondadega mängitud ning informatsiooni üldse liigub vähe.

"Eks ta ole emotsiooni mõttes juba vägev värk. Ükskõik, mis tasandil sa mängid Ameerikaga korvpalli, olümpiavõitjad või maailmameistrid, siis on tase selge. Kui sa saad võimaluse nendega võrrelda, siis see on juba boonus," ütles Visnapuu eestlastega samasse alagruppi loositud USA koondise kohta, kellega kohtutakse 25. augustil.

"Esmane eesmärk universiaadi koondisel on hoida meeste koondise järelkasvu piirimail olevaid mängijaid suvel töös ja pakkuda neile väljundit rahvusvaheliste mängude näol," ütkes Visnapuu, kuid tõdes, et sporti ilma tulemuseta pole mõtet teha ning loomulikult soovitakse midagi saavutada.

Viimases kontrollmängus Austraalia vastu jäi ainukesena mänguminutiteta Oliver Metsalu, kuid treeneri sõnul midagi hullu ei peaks olema ning ta loodab, et mängija saab universiaadil kõikides mängudes osaleda.