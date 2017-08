DELFI TAIPEIS | Indrek Visnapuu: Argentinat oli võimalik võita

Universiaadil mängiva Eesti korvpallikoondise peatreener Indrek Visnapuu on pärast 65:78 allajäämist Argentinale veendunud, et vastane oli võidetav. Selleks tulnuks end lihtsalt paremini realiseerida.

Toome siinkohal ära Visnapuu mängujärgsed kommentaarid.

Mis siis vajaka jäi, et sinu hinnangul võidetav vastane jäi alistamata?

Me pidanuks oma tegemistes paremini õnnestuma. Kaitse eksimused olid väga hinnalised, sealt tulid kohe punktid vastu. Nende eksimisi meie niivõrd kõrge protsendiga ära karistada ei suutnud. Tegime vastastest 15 viset rohkem (77-62), võtsime ründelauas selgelt enam palle maha (17-8), pallikaotusi tegime suhteliselt võrdselt (16-15). Me lihtsalt ei tabanud vajalikel momentidel ja paar väga valusat pallikaotust nii otseses mõttes kui lahtise palli mõttes. Vastased said 14 punkti rohkem kolmesekundialast, sealt tuli nende edu.

Meie võtsime rohkem eemalt viskeid (kolmesed 7/41). Vahepeal läks ümmarguseks, vahepeal olid väga hästi välja mängitud kohad. Realiseerimise protsent oli vastastel kahjuks kõrgem.

Võitlesime, andsime endast niipalju kui suutsime, aga kvaliteet jäi kvantiteedile peale.

Mida teha, et meeste viskeprotsendid oleks kõrgemad?

Selleks, et rünnakuid hästi realiseerida on vaja enesekindlust ja üksteisemõistmist. Nii lühikese perioodi jooksul, nagu meie koos oleme olnud, tuleb üksteisemõistmine eelkõige olukordade hindamise ja mängu lugemise pealt. See on koht, kus me saame paremaks minna.

Neljanda veerandaja alguses, kui vahe läks suureks panid esimest korda mängu Tõnis Peili ja tõid mängu juhtima Ron Arnar Pehka. Nägid, et enam pole midagi püüda ja mõtlesid juba mängule Tšehhiga?

Pigem oli nii, et kohtumine ise andis need nupud kätte. Paar mängijat väga hästi ei õnnestunud ja oli võimalus uue duhhiga värskeid mehi sisse tuua. See annab võib-olla ka järgmisteks mängudeks mõne vajaliku nupu lisada. Suuremate minutitega mehed saavad hingetõmbehetki juurde.

Kontrollmängudes olite vastastega väga hädas. Siin Taipeis sellist muljet pole, püsite pildil. Kas meeskond on sedavõrd palju küpsemaks saanud?

Eks me kasvame ja läheme päev päevalt ühtsemaks. Mängijad mõistavad treenerite nõudmisi üha paremini. Edu kasvatab enesekindlust ja kõik see kokku moodustab ühe terviku.

Vaatame järgmise nädala lõpus, kui kõrgele need võistkonnad universiaadil tõusevad, kellega me kontrollmänge pidasime.