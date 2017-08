DELFI TAIPEIS | Eesti üritab USA-d korvpalliväljakul sakutada

Eesti korvpallikoondis kohtub täna universiaadi alagrupiturniiri viimases voorus USA-ga. Kaalul on edasipääs kaheksa parema hulka. Selles plaanis rahuldab Eestit vaid võit, ideaalis vähemalt 14 punktiline.

Esmapilgul tundub ameeriklasi võita ebareaalne, aga pall on ümmargune ja mänguväljakul on ennegi juhtunud, et Eesti võidab USA-d. Legendaarne 1970. aasta mäng Tallinnas Kalevi spordihallis, kus tulevastel NBA tähtedel eesotsas Julius Ervingi, Tom McMilleni ja Paul Westphaliga selg prügiseks tehti. See kõik oli 47 aastat tagasi.

Ei ole kahtlustki, Eesti läheb 15 000 pealtvaatajat mahutaval Taipei Arenal USA-d võitma. "Mis seal ikka, tuleb 1970. aasta kordus," sõnas kohtumise eelõhtul Eesti koondise peatreener Indrek Visnapuu. See ei olnud naljaga öeldud, sõnadel tundus olevat tõsi taga.

Ameeriklased on seni mänginud muidugi võimsalt. Neljast mängust neli võitu, keskmise üleolekuga 43 punkti. Eesti on võitnud neljast mängust kolm, neist kaks lõpusekundite visetest.

USA koondis on teist universiaadi järjest koostatud ühe konkreetse ülikooli baasil. Kui kaks aastat tagasi Gwangjus oli selleks Kansase, siis nüüd Purdue ülikool. USA üliõpilasmeistrivõistlustel ehk NCAA finaalturniiril jõudis Purdue tänavu kevadel 16 parema hulka. Universiaadikoondist juhendab Matt Painter, kes tüüris meeskonda ka 2011. aasta universiaadil Shenzhen´is. Siis jäi USA medalita, kuna kaotas veerandfinaalis Leedule. Huvitav on märkida, et toonases USA koondises mängis Draymond Green, kes on tänaseks päevaks Golden State Warriorsiga kahekordne NBA meister, mulluse hooaja liiga parim kaitsemängija eelmisest suvest Rio olümpiakuld.

Vastasseis USA-ga algab Eesti aja järgi juba kell 7.30 hommikul.