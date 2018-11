BLOGI JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis pidi koduväljakul tunnistama Gruusia paremust

Eesti kaotas avaveerandi 19:22, poolaja 32:41 ja oli viimase perioodi eel taga 49:57. Kaks ja pool minutit enne lõppu jõudsid eestlased kuue punkti (65:71) kaugusele, kuid siis tabasid külalised järjekordse valusa kaugviske ega andnud enam edu käest.

Enim pahandust tegi Eestile Giorgi Shermadini, kes viskas 23 punkti (kahesed 11/16) ja võttis 11 lauapalli. Goga Bitadze ja viis kaugviset tabanud Thaddus McFadden lisasid mõlemad 19 punkti. Eesti resultatiivsemad olid Janari Jõesaar 14, Sten-Timmu Sokk 13, Siim-Sander Vene 12, Rain Veideman 11 ja Kristjan Kangur 10 punktiga.

Kui eestlaste kahepunktivisete protsent oli lausa 66 (Gruusial 49%), siis kaugvisete tabavus oli kõigest 25% (vastastel 35). Avapoolajal tabasid eestlased seejuures 11-st kaugviskest vaid ühe. Lauavõitluse võitsid külalised 38:32 (ründelaud 14:7).

Eestil on üheksast valiksarja kohtumisest kirjas kaks võitu, Gruusia sai tänasega tabelisse neljanda võidu. Nad alistasid valiksarja esimeses ringis kahel korral Austria, millele septembris lisandus võit Iisraeli üle. Siis oldi lähedal ka Kreeka alistamisele, aga viimaste sekundite draamas anti võit käest (85:86).

Teistes tänastes L-grupi kohtumistes sai Iisrael koduväljakul Serbiast jagu 83:74 ja tegi kolmanda edasipääseja osas seisu segasemaks, seni kaotuseta püsinud ning MMile juba pääsu kindlustanud Kreeka ja Saksamaa vastasseisu võitsid kodus mänginud kreeklased 92:84.

Juba esmaspäeval kohtub Eesti Saksamaaga võõrsil.

Tabeliseis: 1. Kreeka 9-0; 2. Saksamaa 8-1; 3. Serbia 5-4; 4. Gruusia 4-5; 5. Iisrael 4-5; 6. Eesti 2-7.

Eesti - Gruusia MM-valikmäng

Mängiti Vene peale, aga ei tulnud. Lõppseis 73:80. Kaotasime võideldes.

Tuleb vahe võimalikult väikseks saada, sest korduskohtumine Gruusias ootab veel ees. Veebruaris.

73:80 McFadden vabaviskejoonelt 1/2. Eesti võtab aja, lõpuni 9,7 sekundit.

Gruusia võttis veel aja maha. Vastastel on rünnakul mängu teinud kolm meest - Shermadini 23, Bitadze 19 ja McFadden 18 punkti.

73:79 Sokk tabas mõlemad vabavisked.

Mängida 13,7 sekundit ja Gruusia saab oma ikkagi kätte.

71:79 Tsintsadze vabaviskejoonelt 2/2.

71:77 Sokk tassib praegu kolmestega. Vimane minut läks käima.

68:77 Grusiinid korvi alt.

68:75 Sokult kolmene.

65:75 Bitadze vabaviskejoonelt 1/2.

Täpselt kaks minutit minna, Gruusia peal 65:74 ja neil ka vabavisked. Eesti võttis aja maha.

65:74 Veideman jättis viskamata ja vastased tulid ning panid kolmese.

65:71 Vene vabaviskejoonelt 1/2. Kahe viske mäng, minna 3.17.

Ja jälle ei ole ebasportlik.

Eesti kiirrünnakul tehti Vene vastu viga, nüüd vaadatakse kas oli ebasportlik.

64:71 Sokult kolmene.

61:71 Bitadze läbiminekust.

61:69 Kangur vabaviskejoonelt 1/2.

60:69 Shermadini pealtpanek, otsaaudist tehti toorelt ära. Kitsing magas maha.

60:67 Kullamäe läbiminekust.

58:67 Veideman vabaviskejoonel 1/2.

Mängida on veel 5.01. Aega on.

57:67 Ja siis tuleb Gruusia üle ning McFadden tulistab kaugelt sisse.

Kolmesed ei lähe, jälle kaks tükki mööda.

57:64 Veideman keskpositsioonilt.

55:64 Bitadze vabaviskejoonelt 2/2.

55:62 Bitadze Taltsi vastu 2+1, õnneks vabavise mööda, aga grusiinid said ründelaua.

Minna 7.53.

55:60 Vene vabaviskejoonelt 2/2.

53:60 McFaddenilt kolmene.

53:57 Veel korra Vene. Sobib.

51:57 Vene avab neljanda veerandaja skoori.

Neljas veerand algas, meil väljakul Kullamäe, Treier, Veideman, Vene, Talts.

Veerandaeg lõppes seisul 49:57. Korra saime vahe minimaalseks. Kõik ei ole veel kadunud.

49:57 Grusiinid korvi alt, läbiminekust.

Käib veerandaja viimane minut.

49:55 Veideman lähiviskest, küll tuli kaua palli liigutada, et viskele pääseda. Aga ära tegime!!!!

47:55 Shermadini korvi alt.

47:53 Sanadze 2+1 Soku vastu.

47:50 Veidemanilt nurgast kolmene.

44:50 Shermadini poolhaak.

44:48 Sokk keskpositsioonilt.

Kitsing puhkama ja Talts mängu.

42:48 McFaddenilt kolmene. Sokk võttis aja maha. Veerandaega minna 5.33.

42:45 Shermadini korvi alt.

42:43 Kitsingult nurgast kolmene.

39:43 Bitadze rünnakuaja viimasel sekundil.

39:41 Kangur kiirest.

Veerandaega minna 8.19.

37:41 Jõesaarelt kolmene. Gruusia võtab aja maha. Hetkeseisuga Jõesaar Eesti koondise parim. Võitleb, toob punkte, saab kaitses hakkama.

34:41 Kohe Eesti esimesel rünnakul Jõesaare ründelaud ja korvi alt kaks punkti.

Teine poolaeg kohe algab. Meil viisik - Kitsing, Vene, Kangur, Jõesaar, Sokk ehk need samad mehed, kes ka kohtumist alustasid.

Meie alagrupis käib paralleelselt teine mäng veel. Kreeka juhib kodus poolaja järel Saksamaa vastu 45:35.

Teise võimaluse punktid Gruusiale 9:2, kiirrünnakute punktid Eestile 11:6. Meil kaugvisked 1/11, sellise tabavusega ei võida. Visked peavad hakkama kukkuma.

Meil 8 punktiga resultatiivseim Janari Jõesaar. Kristjan Kanguri arvel 7, Siim-Sander Vene Kristian Kullamäe arvel 6 punkti.

Vastastest on paksu pahandust teinud Giorgi Shermadini - 15 punkti, 8 lauapalli (4 ründelauda), visked väljakult 7/11, tema vastu on tehtud neli viga. Thaddeus McFadden lisas 9 ja teine pikk Bitadze 8 punkti.

30:41 Veideman vabaviskejoonelt.

32:41 Veideman kiirest vormistab poolaja lõppseisu.

29:41 McFaddenilt kolmene, ise kaotasime poolkiires palli.

Korralik viletorm saalis. Aeg võeti maha. Poolaega minna 1.32, oleme taga 29:38.

Kangur sai näitlemise eest tehnilise. Venemaa kohtunik andis.

29:37 Shermadini korvi alt.

Tsintsadze on teinud juba viis pallikaotust. Meile mõistagi sobib.

Poolaega minna 2.39.

29:35 Kangur vabaviskejoonelt 2/2.

Rünnak on meil kuidagi kinni jäänud.

Kangur üle pika aja platsil tagasi, Sokk samuti.

Poolaega minna 4.15. Ründelauad 8-1 Gruusiale, selles osas on pikal pausil kõvasti mõtteainet.

27:35 Shermadini jälle korvi alt. Eesti koondis võttis aja maha.

27:33 Tsintsadze kolmene. Ise viskame kaugelt praegu kehva protsendiga.

27:30 Shermadini Taltsi vastu 2+1. Taltsil juba kolm viga.

Poolaega minna 5.13. Veidemanile tehti ebasportlik viga. Algse otsusega. Siis vaadati videot ja leiti, et tavaline viga. Juhhaidii.

Bitadzel sunnitud vahetus, käsi verine.

Talts tegi ebasportliku vea Bitadze vastu.

Värskelt tuli mängu Paasoja.

27:26 Kullamäe keskpositsioonilt vabaviskejoone lähistelt.

25:26 Berishvili keskpositsioonilt, külma kõhuga.

Poolaja lõpuni 7.27.

25:24 Jõesaar vabaviskejoonel 2/2.

Esimesel veerandil ründelauad Gruusiale 6-1.

23:24 Vene keskpositsioonilt üle Bitadze käte.

21:24 Kullamäe korvi alt.

Teine veerand algas, Veideman uue mehena sees.

Eesti resultatiivseim 6 punktiga Jõesaar, vastastel 8 punktiga Shermadini. Teine pikk on visanud 7 punkti ehk Gruusia domineerib selgelt korvi all.

Kohtunikud lubavad mängida. Pehmod saavad täna mängu mõttes tappa. Kumb pool võitleb rohkem see võidab.

Veerandaeg Gruusiale 22:19.

Eesti saab mängida veerandaja lõpuni.

19:22 Kullamäe lähiviskest.

17:22 Goga Bitadzelt kaks korvi järjest. Teine veel koos veaga. See on see tulevane NBA mees.

17:17 Tsintsadze vabaviskejoonelt 2/2.

Meil kaks vahetust korraga. Sisse Talts ja Kullamäe, puhkama Kitsing ja Vene.

17:15 Kangur kolmene. Meil ka lõpuks kaugelt kaan maha võetud. Veerandaega minna 2.14.

14:13 Vene lähiviskest.

12:13 Shermadini korvi alt. Kitsing on kaitses pehme.

12:11 Jõesaar viis Eesti taas ette.

10:11 Shermadini ründelauas. Küll oli pikk rünnak.

Pool esimesest veerandajast mängitud.

Jõesaar eksis kahel vabaviskel.

10:9 McFadden tabas kohtumise esimese kaugviske.

10:6 Kangur korvi alt. Hea eeltöö Sokult.

8:6 Kitsing vabaviskejoone lähistelt. Hea eeltöö Kangurilt.

6:4 Vene vaheltlõige ja kiirest pealt.

6:6 Shermadini korvi alt veaga. Vabaviske paneb õnneks mööda.

4:4 Jõesaar korvi alt.

2:4 Shermadini upitas sisse Tsintsadze poolt teele saadetud palli.

Kaks minutit saab kohe mängitud.

2:2 Jõesaar korvi alt.

0:2 McFadden vabaviskejoonelt.

Pall on mängus ja kohtunikelt kohe umbluu vile.

Gruusia algviisik - McFadden, Shermadini, Burjanadze, Tsintsadze ja Sanadze.

Võidetav vastane. Ise tuleb muidugi õnnestuda. Aga miks mitte! Eesti koondise algviisik - Sokk, Vene, Kangur, Jõesaar, Kitsing.

Hümnid kuulatud ja paari minuti pärast läheb mänguks. Kohtunike brigaad täna riikidest Bosnia, Venemaa, Horvaatia.

Algas meeskondade tutvustamine. Kreeka meeskonda juhendab kreeklane Ilias Zouros.

Juba esmaspäeval (3. dets) kohtub Eesti võõrsil Saksamaaga. Miks mitte võtta selles aknas kahest kaks. Anname kuuma!

Gruusia pojad ja üks täiendus lisaks!

Eesti pojad!

Saku suurhallis on mõlemad meeskonnad väljakule jooksnud ja teevad sooja. Mängu alguseni 26 minutit.

Tere õhtust! Täna suur korvpall koduõuel. Saku suurhallis kohtuvad MM-valiksarja mängus Eesti ja Gruusia rahvusmeeskonnad.

